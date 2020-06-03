في جلسته الـ 43.. مجلس الشورى يوافق على نظام التكاليف القضائية

وافق على بروتوكولين بتعديل مادتين من اتفاقية الطيران المدني الدولي

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ على نظام التكاليف القضائية.

كما وافق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين رقم (50 / أ) ورقم (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944 م)، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها، وكذلك باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا، وإطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع ووضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في المناشط والفعاليات كافة التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية أو أهلية أو خاصة.