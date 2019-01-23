طالبات جامعة نورة يحصدن 5 مراكز في مسابقة "المواطنة الرقمية"

فائزة الفائز: تلك المسابقات تصقل مهاراتهنّ العلمية والعملية

حققت طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تميُّزًا خلال مسابقة وملتقى الأمن الفكري الأول "المواطنة الرقمية"، يوم أمس الثلاثاء، في جامعة الملك خالد بمدينة أبها؛ حيث حصلن على ذهبيتين وفضيتين وبرونزية في التنافس مع زملائهن من طلاب وطالبات من مختلف جامعات المملكة في كلٍّ من محوري البحث العلمي والأفلام.

وقد تصدرت الطالبة رغد بنت عثمان الجريد، من قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، لتحصل على المركز الأول في محور البحث العلمي، عن بحثها الذي يحمل عنوان "دور التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب السعودي".

وعرضت "الجريد" خلال الملتقى ورقة علمية لأبرز التوصيات والنتائج التي توصلت إليها الباحثة، كما أنتجت فيلمًا تعريفيًّا بالبحث بإشراف الدكتورة وسمية العشيوي.

وجاءت في المركز الثاني الطالبة سارة بنت سعد الرشيدي، من كلية الخدمة الاجتماعية في محور الأبحاث، عن بحثها "واقع وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية"؛ حيث تناولت وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الماضي والحاضر، واستعرضت تأثيراتها وإيجابياتها وسلبياتها وتأثيرها على المجتمع السعودي، وأشرفت على البحث الدكتورة هدى الدغيري.

وحصدت الطالبات: سارة البشير، والهنوف الزايدي، ولجين الدريس، والجوهرة الشنيفي، ورغد الربيش، وخولة الدوسري، من كلية التصاميم والفنون - قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية؛ المركز الأول في محور الأفلام، عن أفضل موشن جرافيك توعوي في فيلم "بهارات".

ودارت فكرة الفيلم حول خطورة الشائعات وانتشارها في المجتمع، كما أن تناقل الأخبار دون توثق يؤدي إلى مشكلات، وتناول الفيلم إحصائيات ودراسات عن ذات الموضوع بإشراف زينب أبوعون.

ونالت الطالبات: شادن أحمد الشيخ، ومجدولين الحربي، وأروى بن غيث، ولطيفة الحسن، وسارة البشير، من قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية؛ المركز الثاني في محور الأفلام، عن أفضل موشن جرافيك توعوي تحت عنوان "بلد السلام".

ودارت فكرة الفيلم حول أهمية تطبيق المواطنة الرقمية من خلال إظهار إمكانيات وقوة المملكة العربية السعودية، وأبرز ما تميزت به من مواطن قوة؛ وذلك لتقديم الصورة المشرقة لإنجازات المملكة، وجاء الفيلم بإشراف ولاء سندي.

وتميزت الطالبة سحر بنت أحمد حمدي، من كلية التصاميم والفنون - قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية؛ بحصولها على المركز الثالث في أفضل مقطع سناب شات عن ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عن فيلمها "حضن الأمهات".

ودارت فكرة المقطع حول أن الأطفال كانوا ينامون على أصوات أمهاتهم، وجاءت التقنية لتحلَّ محلَّ ما تقوم به الأم، وانتهى الفيلم بجملة: "التقنية لن تكون كحضن أمك!" بإشراف زينب أبو عون.

وقالت وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة الفائز: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حريصة كل الحرص على دعم طالباتها وتحفيزهن للمشاركة في أي مسابقة على المستوى الداخلي أو الخارجي؛ حيث إن مجرد الاستعداد لخوض تلك المسابقات يؤدي إلى صقل مهاراتهن العلمية والعملية على حدٍّ سواء.

وأضافت: في هذه المسابقة اختيرت الطالبات المتميزات على مرحلتين من خلال الترشيح الأولي من قبل كلياتهن والترشيح النهائي الذي قامت به لجنة التوعية الفكرية، لتتكلل هذه الجهود جميعًا بفوز طالباتها بالمراكز الأولى.

جدير بالذكر أن جامعة الأميرة نورة مؤخرًا تشرفت بتتويج الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، لطالباتها الفائزات بمسابقة منطقة الرياض للمهارات، التي استضافتها الكلية التقنية بالرياض؛ وذلك بحصولهن على مراكز متقدمة في مهارة التصميم الجرافيكي؛ حيث فازت الطالبة نورة خالد الرميح بالمركز الأول بالميدالية الذهبية بالمسابقة، وفازت الطالبتان رؤى عبد الرحمن المحسن، ونوف إبراهيم القحطاني، بالمركز الثاني بالميدالية الفضية.

وتأتي هذه المشاركات من منطلق اهتمام الجامعة دائمًا بتهيئة الفرص والإمكانيات اللازمة التي تسهم في تطوير مهارات الطالبات لبناء كوادر وطنية، وأن تصبح الجامعة من الجامعات المتميزة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.