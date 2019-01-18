أبو عريش.. أمير جازان يقدم تعازيه في وفاة "شيخ القواسمة"

سأل الله أن يتغمده برحمته فيما عبّر أفراد أسرة الفقيد عن شكرهم

قدم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة "القاسم" في وفاة شيخ القواسمة بالحي الشمالي بمحافظة أبو عريش الشيخ إبراهيم بن أحمد القاسم - رحمه الله -.

وسأل أمير المنطقة، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر أفراد أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان, على مواساته لهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وألا يريه أي مكروه.