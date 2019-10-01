دراسة جديدة عن شاعر السلام الملكي "إبراهيم خفاجي " بـ "أدبي الأحساء"

بعنوان "شاعر الناس والوطن" .. عن حياته والبُعد الوطني في شعره

بمناسبة اليوم الوطني "٨٩" صدر عن نادي الأحساء الأدبي، دراسة جديدة بعنوان "إبراهيم خفاجي .. شاعر الناس والوطن" من تأليف الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري.

وتقع الدراسة في (٢١٥) صفحة جاءت في أربعة أبواب، تناول الباب الأول: إبراهيم خفاجي؛ الشاعر والإنسان، فوقف عند حياته ومسيرته الشعرية، وفِي الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان: المضامين الشعرية، تحدث عن الشعر الوطني عند الخفاجي؛ وناقش البُعد الوطني في شعره، وتكليف الشاعر بكتابة كلمات النشيد الوطني للمملكة، وبين ما تتضمنه كلمات هذا النشيد من مضامين معنوية تتصل بهوية الوطن والدولة.

وناقشت الدراسة صور الوطن في شعر الخفاجي؛ ثم وقفت عند الأغراض الشعرية الأخرى التي نظّم فيها الشاعر، ومنها الشعر الديني والرثاء والإخوانيات والغزل والشعر الاجتماعي، أما الباب الثالث فقد ناقش خصائص اللغة والأسلوب عند الشاعر الخفاجي؛ كما ناقش جماليات التصوير، حيث أبان عن الصور الشعرية عند الشاعر، كما ناقش جماليات الإيقاع، فوقف عند الإيقاع في الأصوات والمقاطع والمفردات وإيقاع البحور والجمل والزجل؛ مبيناً كيف تفرّد إبراهيم خفاجي؛ في هذه الكيفيات البلاغية.

وفِي الباب الرابع، تحدثت الدراسة عن أصداء تجربة الخفاجي الشعرية، فوقف عند مكانته أثناء حياته وأصداء رحيله، وتضمن الكتاب ملحقاً بالصور التي تبيّن بعض المحطات في حياة إبراهيم خفاجي؛ والدراسة في عمومها تدور حول تجربة الشاعر الفنية والأسلوبية، مبتعدة عن الجمع والرصد التاريخي إلى درجة كبيرة.