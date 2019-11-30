شقيق الناجي من انهيار منزل "شرائع مكة" يروي تفاصيل الحادثة.. غاز وسقوط جدران

قال إن أسرة جاره المتوفَّى كانت تقيم خارج المنزل وقت انفجار الغاز

كشف المواطن فايز الزهراني، شقيق الناجي من انهيار منزل الشرائع بمكة المكرمة، تفاصيل الحادثة التي وقعت بسبب اشتعال لحظي لسحابة غاز، التي راح ضحيتها أحد السكان بالعمارة المتضررة ذاتها.

وتفصيلاً، قال "الزهراني" لـ"سبق" إن أخاه وأسرته المكونة من ثلاثة أطفال وزوجته نجوا بأعجوبة من حادثة انفجار الغاز في شقة جارهم الذي توفي على الفور.

وأشار إلى أن المبنى المتضرر مكوَّن من طابقين، ويقع في مخطط الشرائع 4، وتقع شقة شقيقه بجوار الشقة التي حدث فيها انفجار الغاز في الطابق الثاني. وقد استيقظ شقيقه هو وأسرته على صوت دوي الانفجار، وسقوط جدران عدة داخل شقتهم قبيل صلاة الفجر؛ ما تسبب ذلك في احتجازهم داخل الشقة قبل أن يهرع الجيران لإنقاذه هو وعائلته. لافتًا إلى أن غرفة نومه كانت بين الغرف التي لم تتأثر، بينما باقي الجدران في أجزاء الشقة سقطت أرضًا.

وذكر "الزهراني" أن من المصادفة المحضة وقت الانفجار أن الجار المتوفى كان وحده في الشقة دون أسرته التي كانت تقيم خارج المنزل.

وعن الأضرار الناجمة عن الحادثة قال "الزهراني": تسبب الانفجار في تعرُّض مركبة شقيقي للتلف من جراء الانهيار في واجهتَيْ المبنى، إلى جانب تعرُّض بعض أثاث الشقة للتلف هو الآخر من جراء سقوط الجدران، إلى جانب تأثر عدد من المركبات التي كانت متوقفة أمام المبنى وقت الحادثة، وتضرُّر مبنى مجاور إلى بأضرار بسيطة.

وكان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المقدم نايف الشريف، قد أوضح أنه في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من يوم الجمعة ورد بلاغ، مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع. وكان الحادث عبارة عن حدوث انهيار للواجهتين الأمامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكون من دورين، ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبُّع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ)؛ ما أدى إلى وفاة شخص كان موجودًا داخل المنزل، وتضرُّر مبنى مجاور بأضرار بسيطة، وعدد (٣) سيارات، كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث.

وأوضح "الشريف" أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين. وقال: ويهيب الدفاع المدني لضرورة التأكد من سلامة تمديدات مواقد الغاز بصورة دورية، وفحصها، وصيانتها بصورة دورية، والتأكد من إغلاق مصادر إشعال الغاز قبل ترك المنزل أو الذهاب للنوم، مع العمل على تركيب مانع تسرب للغاز، وعند ملاحظة أي تسرب للغاز يجب تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب، وإبعاد أي مصدر قابل للاشتعال من الموقع.