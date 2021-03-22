"أمير الشرقية" يؤكد ضرورة المحافظة على البيئة والمحميات وتطويرها

شدد على نشر الوعي بين المتنزهين للحفاظ على هذه الثروة وتنميتها

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية المحافظة على البيئة والتنوع الطبيعي من خلال المحميات الملكية التي تنشئها الدولة والتي تبين حرصها أيدها الله على تطوير المواقع البيئية الطبيعية.

وأكد أمير الشرقية على ضرورة حسن تعامل المتنزهين مع هذه المواقع والحفاظ عليها ونشر الوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على هذه الثروة.

جاء ذلك خلال إطلاعه على عرض عن محمية الإمام تركي بن عبدالله قدمه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المحمية كما اطلع على استراتيجية تطوير المحمية وخطوات جعلها محمية عالمية ووجهة سياحية لما تحمله من مقومات بيئية.

وتأسست محمية الإمام تركي بن عبدالله عام 2018م بموجب أمر ملكي لتقديم نهج منظم للحفاظ على المنطقة والترويج لها، وهي تأتي ضمن سلسلة من المحميات المنتشرة في المملكة.