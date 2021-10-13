التحالف: تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك

أعلنت قيادة قوات التحالف تدمير زورقيْن مفخخيْن يتبعان الميليشيا الحوثية، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.
وأضافت: الحوثيون يواصلون تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وتابعت : المليشيا الحوثية تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة.
الحوثيون يواصلون تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر
أعلنت قيادة قوات التحالف تدمير زورقيْن مفخخيْن يتبعان الميليشيا الحوثية، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.
وأضافت: الحوثيون يواصلون تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وتابعت : المليشيا الحوثية تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة.