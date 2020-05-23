"الشؤون الإسلامية" تبثُّ مقاطع توعوية عن أحكام ختام رمضان وصلاة العيد بلغات عالمية

تحقيقًا لرسالتها الدعوية والإرشادية لتبصير الناس بأمور دينهم

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشا،د ممثلة بالإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية عبر منصات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي مع نهاية شهر رمضان المباركة للعام الجاري١٤٤١هـ، مجموعة من التصاميم ومقاطع الفيديو التي تحتوي على عدد من التوجيهات والإرشادات الدعوية والتوعوية المتعلقة بما يفعله المسلم نهاية الشهر الفضيل من أحكام زكاة الفطر، وذلك بلغات عدة، وكذلك صفة التكبير، وأحكام صلاة العيد في البيت بلغات عالمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه البروشورات والتصاميم والمقاطع المرئية والصوتية التي تم تنفيذها بالتعاون مع فروع الوزارة بمناطق السعودية تأتي في إطار بث الوعي لدى الناس، وتبصيرهم بأمور دينهم وفق الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة وما عليه العلماء الراسخون في العلم.

وتضمنت البروشورات أحكام صلاة العيد في البيوت، ونشر مواعيد إقامة صلاة العيد في مختلف مناطق ومحافظات السعودية. وتأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية تفعيل دور الوزارة وإيصال رسالتها الدعوية والإرشادية إلى أفراد المجتمع بكل الوسائل المتاحة، بما يحقق نشر العلم ومنهج الوسطية والاعتدال.

واختتمت الوزارة بيانها بسؤال الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرفع هذا الوباء عن البشرية، وأن يعيد هذه المناسبة على السعودية وهي تنعم بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وولاة أمرنا يرفلون بالصحة والعافية والعزة والتمكين.