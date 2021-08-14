"الرئيس الأفغاني": نتشاور مع الشركاء لإيجاد حل سياسي ووقف الحرب

"غني": إعادة تعبئة القوات المسلحة هي أولويتنا الأولى لتحقيق الاستقرار

صرّح الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، بأن "مشاورات" داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين، بدأت لإيجاد حل سياسي سريع يضمن "السلام والاستقرار" في أفغانستان، داعيًا في الوقت نفسه إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة.

وقال غني، وفق الفرنسية: "بدأت المشاورات" وهي "تتقدم بسرعة" داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد "حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني"، لافتًا إلى أن "إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية هي أولويتنا الأولى".