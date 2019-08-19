السودان .. إرجاء المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي

قوى الحرية والتغيير طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكّن من التوصل إلى توافق

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، إرجاء المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي؛ مبيناً أن قوى الحرية والتغيير طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكّن من التوصل إلى توافقٍ بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.

وكان السودانيون، الإثنين، يترقبون حل المجلس العسكري الانتقالي وإعلان تشكيل المجلس السيادي؛ تمهيداً لأداء القَسَم لأعضاء مجلس السيادة، وعقد المجلس أول اجتماعاته.

وأوضحت مصادر، وفق "سكاي نيوز"، أن الأسماء الخمسة، هي: الأكاديمية والناشطة عائشة موسى؛ والصحفي محمد الفكي؛ والأكاديمي صديق تاور؛ والقانوني طه عثمان؛ والدكتور حسن شيخ إدريس؛ وهو قيادي سابق بحزب الأمة.

وأفادت بأن النقاشات مستمرة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لحسم اعتماد مرشحي منصبَي رئيس القضاء والنائب العام.

وبحسب الاتفاق، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً، ويعيّن رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء.

كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي، وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا.

ولدى المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء السودان في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب.

ويرأس القائد الأعلى للقوات المسلحة المجلس الذي يمتلك سلطة إعلان الحرب بناءً على طلب من الحكومة، ويرعى قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، واعتماد المعاهدات التي توقّعها الحكومة مع دول العالم.