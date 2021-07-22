وجه بمضاعفة الجهود لمواجهة أي طارئ..أمير جازان يتابع تداعيات "المطرية"

اطمأن على المواطنين والمقيمين وشدد على الحضور الميداني.. "كوادر وآليات ومعدات"

تابع أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ،أمس، تداعيات وآثار التقلبات الجوية، التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من تقلبات وظواهر جوية، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جازان وعلى عدد من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عددٍ من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز، حيث اطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.



وأوضح مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن أمير المنطقة وبمتابعة نائبه، وجّه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة والمعنية للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها.



وشدد على الجميع ضرورة الحضور الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله-، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات مع إحاطته أولاً بأول بأي مستجدات.