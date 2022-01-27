لدعم تصدير المنتجات الزراعية.. "سال" تفعّل محطة الشحن في مطار بيشة

شحن ومناولة التمور التي تتميز بإنتاجها مزارع المحافظة من أولويات تفعيل المحطة

فعّلت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤخرًا، محطة الشحن الجوي في مطار محافظة بيشة؛ بهدف دعم تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بالتعاون مع مطار وغرفة بيشة التجارية.

ويأتي شحن ومناولة التمور التي تتميز بإنتاجها مزارع بيشة، من أولويات تفعيل المحطة؛ كون محافظة بيشة تحتوي على ما يقارب مليون نخلة، تُنتج أكثر من ٥٠ ألف طن من التمور، يتصدر "الصفري" النسبة الأعلى بمعدل ٩٠% من التمور الأخرى.