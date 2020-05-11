16 مدينة سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة

وفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم

سجلت 16 مدينة سعودية 16 إصابة في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

وسجلت: أبها، ومحايل عسير، ورأس تنورة، والمذنب، والصحن، والخرمة، وقلوة، وصبيا، والقنفذة، وحفر الباطن، ونجران، ودومة الجندل، ومنفذ الحديثة، وجديدة عرعر، والمزاحمية، والزلفي حالة واحدة لكل منها، فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عدداً متفاوتاً من الحالات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 11/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.