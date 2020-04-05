بالصور.. "مدني القويعية" يخرج مركبة علقت بأحد الأودية بسبب الأمطار

هطلت على المحافظة ومراكزها

تمكنت فرق الدفاع المدني بالقويعية من استخراج إحدى المركبات التي احتجزتها السيول في أحد أودية المحافظة بعد أن هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة القويعية ومراكزها، جرت على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

ورصد المصور محمد بن عثمان الطويل، السيول بعدسة كاميراته الطائرة، كما وثق استخراج المركبة العالقة بأحد الأودية.

الدفاع المدني بالقويعية أمطار

3

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 11:02 PM

هطلت على المحافظة ومراكزها

بالصور.. "مدني القويعية" يخرج مركبة علقت بأحد الأودية بسبب الأمطار

فلاح الجوفان

القويعية

3 2,415

تمكنت فرق الدفاع المدني بالقويعية من استخراج إحدى المركبات التي احتجزتها السيول في أحد أودية المحافظة بعد أن هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة القويعية ومراكزها، جرت على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

ورصد المصور محمد بن عثمان الطويل، السيول بعدسة كاميراته الطائرة، كما وثق استخراج المركبة العالقة بأحد الأودية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الدفاع المدني بالقويعية أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020