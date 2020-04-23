قطر تستميت لإفشال صفقة الاستحواذ على "نيوكاسل".. رسالة قابلها عدم رد

مع اقتراب صندوق الاستثمارات من تملك النادي الإنجليزي

لازالت أصداء اقتراب صندوق الاستثمارات السعودي من الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي تقض مضاجع قطر؛ إذ تستميت الإمارة لإفشال الصفقة عبر سيل من الأكاذيب والاتهامات الزائفة.

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن خطاب أرسلته مجموعة beIN القطرية إلى إدارة الدوري الإنجليزي، والأندية الأعضاء، ولأبرز لاعبي كرة القدم الإنجليزية، تطالبهم فيه بوقف صفقة الاستحواذ السعودية على النادي الإنجليزي العريق.

وادعت الشبكة القطرية كذباً تورط "عرب سات" والسعودية في عملية القرصنة على قنوات beIN الرياضية المالكة لحقوق البطولة الإنجليزية، وهو ما تراه مسوغاً لوقف عملية الاستحواذ.

وسبق أن فندت مؤسسة "عرب سات" تلك الادعاءات في وقتٍ سابق، كما رفضتها المحكمة المدنية في باريس في حكمها الصادر في يونيو 2019 الذي رفض دعوى شبكة beIN وكافة مطالباتها ضد "عرب سات"، كما أجبرتها على دفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، برغم الحملات المغرضة التي مارستها طوال الفترة الماضية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، رفضت إدارة الدوري الإنجليزي التعليق على المناشدة القطرية الممهورة بتوقيع يوسف العبيدلي نائب الرئيس التنفيذي للشبكة القطرية.