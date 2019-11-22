بالفيديو .. قائد مدرسة يعلن إلغاء حصة يوم الأحد لمشاهدة مباراة الهلال

المقطع أحدث انقساماً من خلال "تويتر" بين مؤيد ومعارض لموقف المدير

أعلن مدير إحدى المدارس إلغاء حصة يوم الأحد القادم، حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال على نهائي آسيا، والذي ستجمعه بفريق أوراوا الياباني على أرض الأخير، عند الساعة الواحدة ظهراً.

وقال قائد المدرسة من خلال فيديو متداول وهو يقف في ساحة المدرسة أمام الطلاب؛ سيكون لقاء نادي الهلال عند الساعة الواحدة تقريباً ومن حس وطني بصراحة راعينا أن يوم الأحد الحصة السادسة خروج من المدرسة.. وسط تصفيق الجميع.

الفيديو أحدث انقساماً من خلال منصة "تويتر" ما بين مؤيد لموقف المدير ومعارض له.

يشار إلى أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، علماً أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي أندريه كاريلو.