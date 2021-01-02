المغرب تسجِّل 1171 إصابة جديدة بكورونا

27 حالة وفاة بالفيروس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 442141.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 27 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7452، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 412168 .

المغرب فيروس كورونا الجديد

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02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 09:41 PM

27 حالة وفاة بالفيروس

المغرب تسجِّل 1171 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 442141.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 27 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7452، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 412168 .

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المغرب فيروس كورونا الجديد

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