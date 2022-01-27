مزيدٌ من الأمطار والثلوج.. "الحصيني": الأجواء باردة والحرارة تتهاوى

قال: المنخفض القطبي على شرق البحر المتوسط والأطراف الشمالية الغربية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن المنخفض القطبي، قائم، صباح اليوم الخميس، على شرق البحر المتوسط والأطراف الشمالية الغربية.

وتَوقع "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، مزيدًا من الأمطار والثلوج والرياح مع انخفاض في الحرارة.

وأشار إلى أن الأجواء تميل للبرودة إلى باردة على معظم المناطق عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر معتدل الحرارة.