"الصحة": 72 حالة من الحالات الجديدة لأتراك داخل فندق في مكة المكرمة

مخالطون لحالة سابقة وداخل الحجر الصحي حالياً

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن 72 حالة من الحالات الجديدة لفيروس كورونا، لأشخاص يحملون الجنسية التركية داخل فندق في مكة المكرمة.

وأوضح أن الحالات لا تظهر عليها أعراض وتم اكتشافها عند التقصي الوبائي لحالة سابقة، مشيراً إلى أن جميع الحالات في الحجر الصحي حالياً.