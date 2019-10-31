أول نزال نسائي في الرياض.. ماذا قالت نجمتا المصارعة عن اللعب في المملكة؟

ردود فعل إيجابية على المباراة التاريخية

يشهد ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الخميس؛ أول نزال نسائي في تاريخ المصارعة على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن نزالات عرض "كراون جول" التابع لـWWE على هامش موسم الرياض.

وأثار إقامة النزال التاريخي بين المصارعة نتاليا والمصارعة لايسي إيفانز في الرياض عددًا من ردود الفعل الإيجابية في عالم مصارعة المحترفين.

وأعربت نجمتا النزال التاريخي عن سعادتهما باللعب في الرياض، وصناعة تاريخ جديد في عالم المصارعة، فكتبت "نتاليا" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "العالم سيشاهد. أنا فخورة جدًا بتمثيل المصارعات النساء مساء اليوم في كراون جول".

وأضافت محفزة زميلتها الأخرى: "حان الوقت لتقديم أفضل ما لديكِ يا لايسي".

فيما قالت الطرف الثاني في النزال التاريخي لايسي إيفانز: "لم أكن أعتقد مطلقًا أنه ستتاح لي الفرصة للقيام بالأشياء التي قمت بها مع WWE. اليوم سأظهر لابنتي الصغيرة أن العمل الشاق يمكن أن يجلب لك آفاقًا تصنع التاريخ. أنا مستعدة لهذا".

من ناحية أخرى، وصف المصارع وأحد كتاب سيناريوهات WWE تربل إتش النزال الذي يُقام لأول مرة في الرياض باللحظة المذهلة، قائلاً: "مذهل لكلتا المصارعتين، وللمصارعات النساء بـWWE بالكامل، وجميع أولئك الذين مهدوا الطريق لهذه اللحظة. تهانيا لنتاليا ولايسي، استمرا في إظهار ما يمكنكما القيام به للعالم!".

بينما أشادت ستيفاني مكمان ابنة رئيس مجلس إدارة WWE بالنزال المرتقب، معربة عن فخرها وسعادتها بإقامته في المملكة، بقولها: "أنا فخورة جدًا بنتاليا ولايسي، وجميع النساء اللواتي مهدن الطريق لهذه اللحظة الرائدة، وهو أول نزال نسائي على الإطلاق في المملكة العربية السعودية. حان الوقت لصنع التاريخ مرة أخرى!".