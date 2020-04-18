في "جرائم عادية".. كينيا تفرج عن 4500 سجين للحد من كورونا

يخضعون لحجر صحي 14 يومًا بعد خروجهم

أعلنت السلطات الكينية، اليوم، إطلاق سراح 4 آلاف و500 سجين، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.



وأفاد المفوض العام للسجون ويكليف أوغالو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نيروبي؛ بأن المسجونين المفرج عنهم، كانوا محبوسين لارتكابهم "جرائم عادية".



وأكد أن السجناء سيخضعون لحجر صحي مدته 14 يومًا بعد خروجهم من السجن.

ووفق آخر حصيلة أصدرتها البلاد فقد بلغ عدد إصابات كورونا 246، والوفيات 111، والمتعافين 53.