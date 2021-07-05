فيديو المرأة المعلقة.. شاهد أمًا تجعل جسدها درعًا يحمي طفلة

قالت: "لا أدري من أين جاءتني الشجاعة لأفعل هذا؟"

هناك قرارات ولحظات تفرق تمامًا بين الحياة والموت، ومنها هذه اللحظة الإنسانية، حين قررت امرأة صينية أن تتعلق بنافذة الطابق الأولى في وضع صعب لمدة 20 دقيقة، وتجعل من جسدها سلمًا حاملاً يحمي طفلة معلقًا من رقبتها من السقوط والموت.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، تم التقاط هذا الفيديو البطولي في مدينة جينتشو بمقاطعة هوبي يوم 29 يونيو الماضي، ويُظهر امرأة تقف معلقة بالسور الحديدي الذي يحيط بنافذة الطابق الأول، وتستخدم كتفها لرفع طفلة تتدلى من رقبتها من بين القضبان الحديدية لنافذة الطابق الثاني.

وتضيف الصحيفة، إن المرأة البطلة كانت تسير في الشارع حين لمحت الطفلة وهي تسقط من نافذة الطابق الثاني وتعلق من رقبتها بين القضبان، فأسرعت المرأة بتسلق نافذة الطابق الأول ووضعت كتفيها ورقبتها تحت قدمي الطفلة حتى لا تسقط، وظلت المرأة في هذا الوضع الصعب لمدة 20 دقيقة تقريبًا، دعمت خلالها الطفلة حتى تسلق رجلان آخران المبنى وتمكنا من دفع الطفلة مرة أخرى إلى الشقة حيث تم إنقاذها وتخليص المرأة من هذا الوضع المرهق.

وتعليقًا على الحادث، قالت المرأة: "لا أدري من أين جاءتني الشجاعة لأفعل هذا، ربما هو إحساس الأمومة فقط الذي دفعني لذلك".

ولقيت بطولة المرأة تحية الكثيرين من رواد مواقع التواصل، يقول أحدهم تعليقًا على الفيديو: "هذا هو حب الأمومة في أعظم صوره"، وأضافت: "حينما أصبح أمًا سأفعل مثلها".

وحسب الصحيفة، كانت الطفلة بمفردها في المنزل حين وقع الحادث، وقد فتحت السلطات تحقيقًا لكشف ظروف سقوط الطفلة من النافذة.