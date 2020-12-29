ضبط للمخالفين.. أمن المدينة يواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

جولات ميدانية تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنوّرة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف، والتجمعات المخالفة.