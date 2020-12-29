ضبط للمخالفين.. أمن المدينة يواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

جولات ميدانية تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنوّرة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف، والتجمعات المخالفة.

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29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 09:31 AM

جولات ميدانية تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

ضبط للمخالفين.. أمن المدينة يواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنوّرة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف، والتجمعات المخالفة.

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