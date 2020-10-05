"التخصصات" تعتمد برنامج زمالة الجراحة العامة بمستشفى المؤسس بمكة

كمركز تدريبي وتعليمي للزمالة السعودية ولمدة أربع سنوات

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة كمركز تدريبي وتعليمي للزمالة السعودية في الجراحة العامة لمدة أربع سنوات ليضاف إلى التخصصات الطبية المعتمدة سابقاً.

وأكد مدير المستشفى الدكتور عاهد بن علي عقيل أن هذا الإنجاز يعود لما تقدمه حكومة المملكة من دعم كامل واهتمام بالغ للقطاعات الصحية بشكل عام ومستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على وجه الخصوص وما توليه وزارة الصحة من اهتمام دائم بكل القطاعات الصحية بالمملكة مقدرا في ذات الوقت جهود المخلصين من أبناء هذه البلاد من الأطباء المؤهلين علمياً وعملياً.

من جانبه، أكد رئيس قسم الجراحة العامة الدكتور عبداللطيف برناوي أن ما تحقق بفضل جهود القائمين والعاملين على قسم الجراحة، وعلى رأسهم مشرف زمالة الجراحة الدكتور عارف المسعودي، ومتابعة واهتمام من إدارة المستشفى، وتشجيعهم ودعم لكل الأقسام.

إلى هذا، أوضح مدير التدريب والشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله المالكي أن قسم التدريب والشؤون الأكاديمية بالمستشفى يقدم عدداً من الدورات والمحاضرات التدريبية والتطبيقية للأطباء وجميع الممارسين الصحيين وطلاب كليات الطب والعلوم الطبية الأخرى بمواصفات ومقاييس الهيئة، وذلك بفضل من ما تم توفيره من إمكانيات بشرية وتجهيزات من قبل وزارة الصحة.

وأبان أن المستشفى معترَف به سابقاً من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية كمركز تدريبي لعدد من برامج الزمالة السعودية لتخصصات طبية تتمثل في زمالات الباطنة باطنة وجراحة العظام والجلدية والأشعة وإصلاح أسنان بالإضافة للجراحة العامة.