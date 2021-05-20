"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.