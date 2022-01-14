هطول أمطار متفرقة على حائل وضواحيها

إقبال على محال تأجير الخيام ولوازم الرحلات

هطلت أمطار مساء أمس، وصباح اليوم، متفاوتة الغزارة على أجزاءٍ متفرقة من منطقة حائل، شملت: حائل المدينة، وطابة، والعش، والسبعان، والسليمي، والنحيتية، والثمامية، والعجاجة، والبعائث، والزغيبية، والغريض، وجنوب الحليفة، وسالت إثرها الأودية والشعاب.

ورصدت "سبق"، ردود أفعال المتنزهين والمتابعين لهذه الحالة على مواقع التواصل.

وأسهمت الأجواء الممطرة في خروج المواطنين إلى البراري والمتنزهات البرية للاستمتاع بالأجواء الربيعية، اليوم الجمعة.

وشهدت محال تأجير الخيام ولوازم الرحلات إقبالاً كبيراً من قِبل المتنزهين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الأماكن الممطرة.

وعلى طريق "حائل-القصيم"، وطريق "حائل-المدينة"، صباح اليوم، كان هناك ازدحام ملحوظ للمواطنين الذين شدوا رحالهم إلى البر.