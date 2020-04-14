شاهد.. "سبق" ترصد أمطار "وادي الدواسر" وسط التزام بمنع التجول

‫الشوارع خلت منها السيارات.. و"المدني" يحذر من مناطق الأودية

شهدت محافظة وادي الدواسر، عصر اليوم، هطول أمطار متوسطةٍ إلى غزيرةٍ، شملت أجزاء كبيرة شرق وغرب المحافظة.

ووثقت عدسة "سبق" الأمطار التي هطلت شرق المحافظة، في ظل التزام تام من المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول، والذي أعلنت عنه وزارة الداخلية من الساعة 3 عصرا وحتى 6 صباحاً.

من جانبها، حذَّرت إدارة الدفاع المدني المواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول، كما رفعت من أهبة استعداداتها تحسباً لأي طارئ لا قدّر الله.