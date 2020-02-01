دوري الأمير "محمد بن سلمان".. ثنائية "شبابية" تعمِّق جراح "الفتحاويين"

حقَّق فريق الشباب مساء اليوم انتصارًا أمام الفتح في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 16 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقّق الشباب الفوز على نظيره الفتح بهدفين لهدف، وكان الفتح البادئ بالتسجيل عبر لاعبه مروان سعدان في الدقيقة الـ35 من عمر المباراة.

وفي بداية الشوط الثاني نجح الشباب في قلب الطاولة على الفتح عبر لاعبه ماكيتي ديوب الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الـ48 قبل أن يضيف اللاعب كريستيان جوانكا هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ51.

وبتلك النتيجة رفع الشباب رصيده من النقاط للنقطة الـ25، فيما استقر الفتح عند النقطة الـ10.