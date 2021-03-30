ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في اليمن الشقيق مع "الرئيس هادي"

ناقشا التأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة والتوصل لحل سياسي شامل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في اليمن الشقيق، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل.

وأكد الرئيس اليمني مجددًا دعم حكومته للمبادرة، وأشاد بحرص السعودية على تحقيق السلام الدائم في اليمن، وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

وفي هذا الصدد أكد سمو ولي العهد مواصلة السعودية وقوفها مع الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية دعمًا للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وثمَّن الرئيس اليمني هذا الدعم السخي من حكومة السعودية لدعم حكومته والشعب اليمني، والتخفيف من معاناته.

واستعرض الجانبان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية. وقد أبدى الرئيس اليمني ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها السعودية في هذا الصدد.