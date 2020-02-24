محمد العمري وحداوي من الموسم المقبل

أعلن نادي الوحدة اليوم الاثنين تعاقده مع اللاعب محمد العمري، الظهير الأيسر في نادي الرائد، لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم المقبل.

ويبلغ العمري 28 عامًا، وبدأ مسيرته مع نادي الاتحاد قبل أن ينتقل إلى الرائد عام 2015.

وكان الوحدة قد أعلن قبل أيام تعاقده مع عبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء بدءًا من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات.

محمد العمري

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 08:34 PM

محمد العمري وحداوي من الموسم المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن نادي الوحدة اليوم الاثنين تعاقده مع اللاعب محمد العمري، الظهير الأيسر في نادي الرائد، لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم المقبل.

ويبلغ العمري 28 عامًا، وبدأ مسيرته مع نادي الاتحاد قبل أن ينتقل إلى الرائد عام 2015.

وكان الوحدة قد أعلن قبل أيام تعاقده مع عبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء بدءًا من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات.

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