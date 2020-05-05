إجمالي إصابات "كورونا" في بيش يبلغ 499 حالة

ارتفاع عدد الحالات في منطقة جازان إلى 613

كشف مؤشر الإصابات التابع لوزارة الصحة والمخصص لمتابعة فيروس "كورونا" في المملكة عن وصول إجمالي الإصابات في محافظة بيش إلى 499 حالة إصابة مؤكدة، وأن إجمالي الحالات الناشطة التي تخضع للعلاج 497 حالة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة وفق الانفو جرافيك المنشور عن تسجيل 14 حالة جديدة في محافظة بيش شمال جازان، وتعود أغلب تلك الإصابات المسجلة بمنطقة جازان لعمالة في إسكانات بيش.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 613 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 499 ومدينة جازان 68 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 وصبيا 6 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1.