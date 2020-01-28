السبت المقبل.. "السعودية لجراحة العظام" تنظّم مؤتمرها العلمي التاسع

تنظم الجمعية السعودية لجراحة العظام السبت المقبل، مؤتمرها العلمي التاسع الذي يتناول آخر المستجدات العلمية في جراحة العظام وتبادل الخبرات في هذا المجال بمشاركة متخصصين من المملكة وخارجها؛ وذلك في فندق الهيلتون بالرياض.

وأوضح رئيس الجمعية رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز الجريان، أن المؤتمر الذي سيستمر 3 أيام، سيقدم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام، بمشاركة متحدثين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا ودول الخليج والمملكة، بجانب التعاون مع جمعيات عالمية في نفس المجال.

وأضاف "الجريان" أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور المهمة في مجال جراحة العظام؛ كجراحة تغيير المفاصل، وجراحة الطب الرياضي، وجراحة الكسور، وجراحة عظام الأطفال، وجراحات الطرف العلوي، وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل؛ حيث سيتضمن المؤتمر برنامجًا علميًّا للأوراق البحثية المقدمة، بجانب ورش عمل تتضمن تطبيقًا عمليًّا لجراحات العظام، كما سيشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر شركات عالمية متخصصة في مجال جراحة العظام لعرض أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام.