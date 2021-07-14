الرياض.. "سقيا" توزع 205 آلاف عبوة مياه في عددٍ من المشروعات الخيرية

"آل مطلق" اطلع على برامج الجمعية وأشاد بدورها في خدمة المحتاجين

زار وفد من مجلس الإدارة في جمعية سقيا الماء بالرياض الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي للاطلاع على مناشط الجمعية حيث أطلعه الوفد على برامج وأهداف الجمعية وحث على دعمها والمساهمة في مشروعاتها.

واستعرض اللقاء تنفيذ الجمعية لعددٍ من المشروعات والشراكات المجتمعية، حيث تأسست جمعية سقيا في عام 02/ 07/ 1441وبتصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح وفد الجمعية أنها نفذت عددًا من المشروعات الخيرية والمشاركات والاتفاقيات مع عددٍ من الجهات الحكومية من ضمن مبادرات عديدة، منها تسليم جمعية البر 40000 عبوة ماء يتم توزيعها على المحتاجين والفقراء وتم عمل شراكات مع مستشفيات الرياض وتوزيع إجمالي 16000 عبوة ماء.

وقال إن الجمعية دعمت عددًا من المساجد والجوامع بعدد 46000 عبوة ماء ومن ضمن المبادرات سلمت جمعية البر 40000 عبوة ماء دعمًا للسلال الرمضانية، كما تعاون مع الجمعية ٣٠ متطوعًا بتوزيع 20000 عبوة ماء في أماكن متفرقة.

ودعت الجمعية الجميع للمساهمة في هذه المشروعات الاجتماعية التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع عبر الرابط التالي :

المتجر الالكتروني : https://store.sogyaalma.org.sa

يُشار إلى أنه بلغ ما تم توزيعه في مدينة الرياض ما يقارب 205 آلاف عبوة ماء وذلك ضمن المشروعات التالية: سقيا المساجد، وسقيا الجهات الخيرية، وسقيا الصائمين، وسقيا المستشفيات، وسقيا الأماكن العامة، وسقيا المحتاجين.