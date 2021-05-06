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ردًا على استفسار أحد المغردين لوزارة الحج والعمرة

هل يمكن لغير المحصّنين في شهر شوال أداء العمرة؟.. الإجابة هنا

تلقت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين سؤالاً حول إمكانية السماح لغير المحصنين بأداء العمرة في شهر شوال المقبل؛ لتؤكد أن أداء العمرة يقتصر فقط على المحصنين دون غيرهم.



وجاء استفسار أحد المغردين نصاً: في شهر شوال هل ستفتح العمرة للكل؛ للمحصنين وغير المحصنين؟ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة قائلاً: "للمحصنين".