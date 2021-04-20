"إغاثي الملك" يدعم قطاع التعافي المبكر وسبل العيش باليمن

تنفيذ مشروع للتدريب المهني ودعم مهارات العمل بقيمة 3 ملايين دولار

‬قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لقطاع التعافي المبكر وسبل العيش، ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.

وفي هذا السياق، قام المركز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مشروع للتدريب المهني ودعم مهارات العمل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.