الانخفاض حاد والثلوج حاضرة.. "الأرصاد": الكتلة الباردة تستمر معنا حتى السبت

المركز الوطني: يصاحبها هطول الأمطار وتكوّن الصقيع ورياح سطحية مثيرة للغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من غد الأربعاء إلى السبت القادم.

وقال المركز: الحالة سيصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة، هطول الأمطار، تساقط الثلوج، تكوّن الصقيع، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.