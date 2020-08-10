"جونسون": بريطانيا ستتحرك سريعاً للحجر على الوافدين في حال الخطر

الحكومة تعمل على استئناف نشر بيانات كورونا يومياً

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن البلاد ستتحرك سريعاً لإعادة فرض شروط الحجر الصحي على الوافدين من دول معينة، إذا دعمت البيانات مثل هذا التحرك.

وقال المتحدث: "بإمكاننا التحرك سريعاً، وسنفعل ذلك إذا ارتأينا أن هناك خطراً يهدد الصحة العامة"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن بريطانيا تعمل على استئناف نشر حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يومياً، وأن من المقرر أن تنتهي مراجعة للمنهج المتبع في وقت لاحق من الأسبوع.