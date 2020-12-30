قيادة التحالف: تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن

أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأربعاء -ولله الحمد- من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة (عدن).

وأضاف العميد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن اليوم، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية، وأن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية، وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن الشقيق قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية، ومحاولة إفشال اتفاق الرياض الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف، وعودة الحياة الطبيعية، وكذلك الأمن والاستقرار، والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتدعم تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق كافة في استعادة وبناء دولته، وإنهاء الانقلاب.