قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف بصعدة والضالع

طالت تجمعات وآليات للمليشيا في معسكر الجب وأخرى بمحيط باقم

سقط عدد من القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، واستهدفت تجمعات للمليشيات المسلحة المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: إن "الغارات طالت تجمعات وآليات للمليشيا في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمالي منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة".. مضيفا أن "الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لها".

وفي محافظة صعدة، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة، وأسفرت عن مصرع 12 عنصرًا من مسلحي الحوثي جرح آخرين.