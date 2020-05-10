"الشورى" يوافق على المساواة بين الضباط والأفراد بالإيفاد الخارجي

القرار يسهم في ابتعاث الأفراد للدورات التخصصية

وافق مجلس الشورى اليوم على المساواة بين الضباط والأفراد في الإيفاد الخارجي "ليعامل الضباط والأفراد كمنتدبين عن الثلاثين يوماً الأولى، وتطبق النصوص الخاصة بالابتعاث فيما زاد عن ذلك للطرفين."

ويسهم هذا القرار من رفع كفاءة الأفراد وتطوير قدراتهم في الدورات الخارجية المتخصصة بعد أن كان بعضهم يرفض الابتعاث بسبب غلاء المعيشة لكن قرار المساواة سيشجع على الدورات الخارجية، ما ينعكس على أداء وكفاءة الجهاز الأمني .