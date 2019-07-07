#لتبقى: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تخفيض استهلاك الكهرباء

قال المركز: مرة واحدة كل أسبوعين وبشكل منتظم.. تطيل عمر الجهاز

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.
وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف.

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07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 02:20 PM

قال المركز: مرة واحدة كل أسبوعين وبشكل منتظم.. تطيل عمر الجهاز

#لتبقى: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تخفيض استهلاك الكهرباء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.
وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف.

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