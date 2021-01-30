بالصور.. نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح في أسبوعه الثالث

"العجمي" يخطف المركز الأول في الشوط الثاني

خطف الصقّار عبدالله العجمي اليوم المركز الأول في الشوط الثاني من أشواط "جير تبع قرناس" ضمن مسابقة الملواح 400 متر، التي تقام في أسبوعها الثالث وينظمها نادي الصقور السعودي في يومي الجمعة والسبت على مدى 8 أسابيع بمقر النادي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز العجمي بصقره "قولدن" في شوط "جير تبع قرناس"، حيث قطع السباق في 18 ثانية و277 جزءًا من الثانية، محققًا جائزة مالية قدرها 7 آلاف ريال، كما فاز بالمركز الثاني المتسابق مشاري المطيري بصقره "لهب"، حيث قطع لهب المسافة في 19 ثانية و277 جزءًا من الثانية محققًا جائزة قدرها 6 آلاف ريال، بينما حقق المتسابق عبدالله المجيديع المركز الثالث عبر صقره "الوثب" بتوقيت 19 ثانية و481 جزءًا من الثانية محققا جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وجاء في المركز الرابع فهد الدوسري بصقره "بيكوس" الذي قطع مسافة المسابقة 400 متر في 19 ثانية و585 جزءًا من الثانية محققا 4 آلاف ريال، فيما حصد عبدالمحسن العجمي 3 آلاف ريال بعد تربعه على المركز الخامس بصقره "الجوكر" في 19 ثانية و915 جزءًا من الثانية.

وتحمل أشواط السباق لهذا الأسبوع اسم "سهم القابضة"، التي ترعى شوطي الأسبوع الثالث من سباق الملواح -التي ينظمها نادي الصقور السعودي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع- بجوائز تصل إلى 400 ألف ريال.

وجاء إطلاق نادي الصقور لهذا السباق حرصًا منه على استمرارية الهواية التي يعتز بها السعوديون كتراث عربي عريق، وعلى استمرار تواصل الصقارين وعدم انقطاعهم عن هوايتهم الأصيلة.

