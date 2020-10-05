"تعليم الأفلاج" احتفاءً بيوم المعلم: قادة الأزمات نثمّن جهودكم ونقدّر إنجازاتكم

آل مغيرة: تجاوزوا المستحيل لدعم طلابهم وتنمية مهاراتهم وضمان استمرار رحلتهم العلمية

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج عديداً من الرسائل المتنوعة عنوانها الافتخار ومضمونها الشكر والعرفان بالدور الكبير الذي يقوم به المعلم في صناعة أجيال المستقبل، احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل".

وتنوعت فقرات الاحتفاء من تعليم الأفلاج ممثلة بإدارة شؤون المعلمين في عرض لوحات في الطرقات وبنرات تحاكي الإشادة بدور المعلم الذي يعد سر نجاح منظومة التعليم وبث مقطع فيديو لقادة التعليم بالأفلاج عبّروا خلاله عن افتخارهم بجهود المعلمين.

وقال مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة: المعلمون هم الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي وهم أساس نجاح التعليم وعلى الخط الأمامي دائماً في هذه الظروف الاستثنائية وفي غيرها، لافتاً إلى أن الجميع تجاوز المستحيل لدعم طلابهم وتنمية مهاراتهم وضمان استمرار رحلة طلابهم التعليمية.

وقال: أبطال التعليم، الجميع يقدر إنجازاتكم ويثمّن جهودكم ويدعو لكم بالتوفيق والسداد، فتحية لكم أيها الأبطال ملؤها التقدير والإجلال والاحترام والوفاء، فدمتم في رعاية الله وتوفيقه.

بدورهم، أشاد المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني؛ ومدير شؤون المعلمين ظافر آل دحيم؛ بدور المعلم، وألقى مشرف علاقات المعلمين عبدالله العتيق؛ قصيدة شعرية تبجيلاً لدور المعلم.