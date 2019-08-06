الآسيوي: سحب قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب .. 26 سبتمبر

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا تحت 23 سنة التي ستُقام في تايلاند ما بين 8 و26 يناير 2020، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقرر الآسيوي إجراء القرعة بالعاصمة بانكوك يوم 26 سبتمبر المقبل.

وستوزع المنتخبات الـ16 إلى 4 مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد وزع المنتخبات المتأهلة إلى 4 مستويات، بالاعتماد على نتائجها في البطولة الأخيرة التي أقيمت في الصين، وكذلك على التصفيات التأهيلية وذلك على النحو التالي:

المستوى (1): تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، قطر.

المستوى (2): كوريا الجنوبية، العراق، اليابان، كوريا الشمالية.

المستوى (3): الصين، أستراليا، الأردن، السعودية.

المستوى (4): سورية، إيران، الإمارات، البحرين.