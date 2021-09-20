"الحارثي" و"الودعاني" و"أبوحمود" يحصدون شهادة OSHA

للتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية الأمريكية

حصد المدربون سلطان أحمد الحارثي، وناصر فياض الودعاني، ومحمد سليمان أبوحمود شهادة OSHA للتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية المعتمد من منظمة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد اجتياز المدربين الثلاثة برنامج تدريب المدربين الذي يستهدف المتميزين والرواد في المجالات التخصصية كالطب والصناعة والهندسة والفنية التقنية.

واشتمل البرنامج التدريبي المكثف على اختبارات عملية ونظرية، حيث اجتازوه جميعهم بامتياز.