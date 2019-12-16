"ثانوية الأمجاد" بالمظيلف تفوز بالمركز الأول في برنامج أيامن التطوعي بتعليم القنفذة

فازت ثانوية الأمجاد التابعة لمكتب تعليم المظيلف بتعليم القنفذة بالمركز الأول ومبلغ مالي قدره 3 آلاف ريال في برنامج أيامن التطوعي "بادر"، التابع لشركة غدن للاستثمار وبرعاية من مؤسسة سالم بن محفوظ.



وشاركت ثانوية الأمجاد بثلاث مبادرات تطوعية ضمن 12 مبادرة تطوعية تقدمت بها مدارس المحافظة.



وأوضح رائد النشاط بثانوية الأمجاد، علي حسن الزبيدي، أن هذه المبادرة جاءت لاستثمار طاقات الطلاب نحو العطاء الإيجابي وتحقيقًا لرؤية المملكة، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات التطوعية تخلق حراكاً تفاعلياً مجتمعيًا.



وأضاف: بصفتي رائدًا للعمل التطوعي بثانوية الأمجاد أشكر إدارة التعليم، وفي مقدمتهم مدير التعليم الدكتور، محمد الزاحمي، وكذلك كل الأبناء الذين شاركوا في هذه المبادرات التطوعية، ولإدارة المدرسة للتسهيلات التي قدمتها لنا والشكر موصول لمؤسسة سالم بن محفوظ على الدعم.