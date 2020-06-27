روسيا.. 188 وفاة و6852 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة

"مركز العمليات": 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض

سجلت روسيا، اليوم السبت، 188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 176 في اليوم السابق، فيما زاد عدد المصابين بـ6852 مقابل 6800، في إحصائية يوم الجمعة، لتبلغ بذلك حصيلة الحالات 627646.

وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 8986، بينما ارتفع مجموع المتعافين من المرض إلى 393352 بعد تسجيل 9200 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا لروسيا اليوم، ذكر المركز أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض الفيروس.

وعاود عدد الإصابات اليومية في العاصمة موسكو الانخفاض ليبلغ 750 حالة جديدة، في أدنى عدد منذ أسابيع، ليبلغ إجمالي المصابين 219354، بينهم 3714 حالة وفاة، بزيادة 20 حالة عن اليوم السابق، و146043 حالة شفاء، بزيادة 1852 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتبقى موسكو أكثر مناطق البلاد تضرراً بالوباء، تليها مقاطعة موسكو بـ 56,6 ألف إصابة و858 وفاة، ومدينة بطرسبرغ (23,5 ألف إصابة و1065 وفاة).