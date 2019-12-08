"هيئة الاستثمار" تسلم رخصة استثمارية لشركة BRF البرازيلية لمنتجات الدواجن

بقيمة 120 مليون دولار

سلمت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأحد، رخصة استثمارية صناعية بقيمة 120 مليون دولار لشركة BRF البرازيلية لمنتجات الدواجن، والتي تُعد من أكبر مُصدري الدواجن في العالم، حيث تم تسليم الرخصة في حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة في مقرها بالرياض.

وحضر الحفل كل من محافظ هيئة الاستثمار إبراهيم العمر، ووكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، ومدير عام القطاع الصناعي محمد الجنيني، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية السيد مارسيلو نينا، إضافة إلى نائب رئيس شركة BRF السيد فادي فلفلي، ونائب الرئيس السيد أيقور مارتي.

وتأتي أهمية هذه المناسبة في سياق مساهمة هيئة الاستثمار في توطين صناعة الدواجن، وزيادة القدرة الاستيعابية للمملكة كمصدّر لها في المنطقة، حيث ستبدأ شركة BRF وفقًا لتسلمها الرخصة؛ ببناء وتشغيل مصنعها في المملكة، إذ تعتزم الشركة بدء وتوسعة أعمالها عبر اتخاذ السوق السعودي مركزًا لها، لتنطلق منه للمنافسة في السوق المحلي وأسواق المنطقة.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر: إن "البيئة الاستثمارية في المملكة تشهد نشاطًا كبيرًا على كافة القطاعات الاستثمارية المستهدفة من بداية عام 2019"، منوهًا إلى إصدار الهيئة لأكثر من 800 رخصة استثمارية حتى الربع الثالث من العام، بلغت نسبة المشاريع المشتركة منها مع مستثمرين محليين 33%.

ولفت إلى حرص هيئة الاستثمار في تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في السوق السعودي، وتطوير الفرص الاستثمارية التي تقدمها القطاعات بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى إبراز هذه الفرص الاستثمارية عالميًّا.

يُشار إلى أن شركة BRF كانت قد وقعت مع هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انعقد في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلنت الهيئة عن احتضان هوية "استثمر في السعودية" توقيع 26 مذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، تضمنت عددًا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاع الطاقة والمياه، وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والتقنية، إضافة إلى قطاع ريادة الأعمال والابتكار.