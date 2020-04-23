"أمير الشرقية" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه "يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائكم أهالي المنطقة الشرقية، أن أرفع لمقامكم الكريم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يحل هذا العام وأنتم تقودون جهودًا حثيثة لحماية الإنسان، وسخرتم بحكمتكم الثاقبة وبصيرتكم النيرة كل الجهود، من أجل تحقيق الأمن الصحي والرخاء الاقتصادي لبلادنا، فأسأل الله أن يوفقكم، ويكلل جهودكم بالنجاح، وأن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل عليكم وعلى بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يديمكم رائدًا للنهضة، وعزًا وسندًا لبلادنا وللعالمين العربي والإسلامي".

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، جاء فيها "يسرني أن أرفع لسموكم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي أسأل الله أن يعيده على بلادنا وهي في أحسن حال، وأن يوفقكم ويعينكم ويسدد على طريق الحق خطاكم، وأن يديمكم سندًا لخادم الحرمين الشريفين، وعونًا له في مواصلة مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها بلادنا، سائلاً الله لكم التوفيق والإعانة، وأن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويعيد هذا الشهر الفضيل وبلادنا بأحسن حال".

ودعا سمو أمير المنطقة الشرقية المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة والمملكة تنعم بالأمن والرخاء والنصر والتمكين، في ظل القيادة الرشيدة -أعزها الله-.