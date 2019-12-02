شاهد.. جوازات مطار الملك خالد بالرياض تحتفل باليوم الوطني للإمارات

احتفلت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تعبيرًا عن روابط الأخوَّة والمحبة، التي تجمع المملكة العربية السعودية والإمارات.

تخلل الحفل استقبال المواطنين من دولة الإمارات بالورود والأعلام في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء القادمين والمغادرين في المطار.

وعبَّر عدد من المسافرين بمطار الملك خالد الدولي عن فرحتهم بهذا الاستقبال الكبير الذي أظهر مدى التلاحم بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين.

ورفع مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، باسمه واسم منسوبي جوازات مطار الملك خالد بالتبريكات لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ48

وشدد "الجديعي" على الدعم الكبير والمتابعة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان عبدالعزيز اليحيى، وحرصه على تسهيل إنهاء إجراءات الزوار والمسافرين كافة بكل يسر وإتقان، بإشراف مباشر من مدير جوازات منطقة الرياض، اللواء محمد بن نايف الهباس.

وقال "الجديعي" إن المملكة وقادتها حريصون على مشاركة أشقائنا في دولة الإمارات أفراحهم وهم يستحقون الحب والاحتفاء.